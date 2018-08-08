Binlerden Maduro’ya destek

Venezüella'da geçen cumartesi başkent Caracas'ta suikast
girişimine uğrayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun destekçileri sokaklara döküldü. Maduro liderliğindeki Birleşik Sosyalist Parti
'nin rengi olan kırmızı giyen binlerce Venezüellalı, ülkenin suikast girişiminden sonra bir arada durduğunu göstermek için Caracas'ta yürüdü. Öte yandan Venezüella Başsavcılığı, Maduro'ya yönelik suikast girişiminin arkasında geçen yıl Caracas'ta bir polis helikopterini kaçırıp hükümet binalarına ateş açan eski polis memuru Oscar Perez ve grubuyla bağlantılı kişilerin olabileceğini açıkladı.