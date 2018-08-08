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'tan büyük rezalet

, 'nın Lombok adasında Pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Ölenlerin ardında kutlama balonları uçuran Facebook'a sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 21:16
Facebook'tan büyük rezalet

, 'nın Lombok adasında Pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Yanlışlık, Endonezce'de "selamat" (selamet) kelimesinin hem "esenlik - güvendeyim" hem de "tebrikler" anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu.

Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, "bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu" açıkladı.

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Facebook'tan büyük rezalet
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