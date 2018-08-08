Facebook'tan büyük rezalet

Facebook, Endonezya'nın Lombok adasında Pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü deprem sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Yanlışlık, Endonezce'de "selamat" (selamet) kelimesinin hem "esenlik - güvendeyim" hem de "tebrikler" anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu.

Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, "bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu" açıkladı.