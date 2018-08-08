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'den 'ye tank saldırısı

ordusu, 'nin doğusunda 'a ait bir yere tankla saldırı düzenlediğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 20:36
İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı
ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır yakınında çalışan iş makinelerine tarafından ateş açıldığı iddia edilerek, tank saldırısının buna karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme kulesine top mermisiyle iki saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki 'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bu arada İsrail basını, Gazze sınırı bölgesinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze sınırında çalışma yürüten iş makinelerine ateş açılması sonucu bir kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

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İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı
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