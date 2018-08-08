Rejim temmuzda 528 varil bombası kullandı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), yayımladığı raporda Beşar Esad
rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda 528 defa varil bombası kullandığını açıkladı. Rejimin, muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere temmuzda düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin yayımlanan raporda saldırılarda 5'i çocuk, 2'si kadın toplam 9 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Suriye rejiminin binlerce siyasi suçluyu gözaltında öldürdüğü yönünde yakın zaman içerisinde açıklanan tebliğler, uluslararası toplumun korkularını doğruluyor. Şiddete başvurmaksızın özgürlük ve hak talep eden, siyasi değişim isteyen on binlerce Suriyeli sivil, rejim tarafından sistematik bir şekilde tutuklandı, işkence edildi" açıklamasında bulundu. Nauert, saldırıları kınayan ABD'nin sorumlulara hesap soracağını ifade etti.