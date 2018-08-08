Rusya’dan Atina’ya diplomatik misilleme

Yunan halkının yüzde 70'inin Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'i beğendiğini ortaya çıkartan nabız yoklamalarına rağmen, Atina ile Moskova ilişkileri 1821'den bu yana ilk kez bu denli gergin bir dönem yaşıyor. Bu beklenmedik gerginlik, Yunan hükümetinin, Atina'da görevli iki Rus diplomatını sınır dışı etmesi ve bir diğerinin ülkeye girişini yasaklamasıyla başladı. Atina'nın bu kararından sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunan büyükelçisine, Moskova'daki Yunan elçiliğinde görevli iki diplomatın sınır dışı edildiği ve Yunan dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın siyasi danışmanı Yorgos Sakellariou'nun Rusya'ya girişinin yasaklandığı bildirildi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu kararını "asimetrik bir karar" olarak niteledi ve Rus diplomatların yasadışı faaliyetlerinin delillerle kanıtlandığını açıkladı.