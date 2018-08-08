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Sanal para piyasasını sarsan karar

sermaye piyasaları otoritesi SEC'in kripto para odaklı yatırım fonu ile ilgili kararını ertelemesinin ardından 6 bin 500 doların altına geriledi.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 15:18
Sanal para piyasasını sarsan karar

Temmuz ayında 8 bin 500 dolar sınırına yaklaşan 'den gelen karar ile 6 bin 500 doların altına kadar geriledi.

ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC'in kripto para odaklı yatırım fonları ile ilgili kararını ertelemesinin ardından Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasalarında gerileme izlendi. Bitcoin temmuz ayından bu yana ilk kez 6 bin 500 doların altına geriledi.

Bitcoin'de gerileme yüzde 6'yı bulurken, Ripple'da yüzde 10, Ether ve Litecoin'de ise yüzde 3'lük düşüş izlendi.

SEC'in ilgili kararı almak için 30 Eylül'e kadar vakti bulunuyor. Geçen ay yatırım fonlarının onay alacağına ilişkin iyimser beklentiler ve büyük finansal kuruluşların kripto paralara destek sinyali olarak değerlendirilen yorumları dolayısıyla kripto para piyasasında yukarı yönlü bir ivme izlenmişti.

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Sanal para piyasasını sarsan karar
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