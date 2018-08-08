Son Dakika: ABD Dışişleri'nden flaş açıklama

Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşeceği bilgisini verdi.

DOKUZ KİŞİLİK TÜRK HEYET DÜN YOLA ÇIKMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden dokuz kişilik Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile bugün görüeşceğini duyurdu. Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SICAK AÇIKLAMA

Türk heyetinin yola çıktığı saatlerde, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter üzerinden sıcak bir açıklama paylaşmıştı:

"Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."