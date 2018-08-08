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Son dakika: Erdoğan'ın ziyareti 28-29 Eylül'de

'ın 28-29 Eylül tarihleri arasında 'yı ziyaret edeceği açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 11:38
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti 28-29 Eylül'de

Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı 'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceği duyuruldu.

Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geleceği açıklandı.

Erdoğan'ın 28 Eylül'de Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağı, ardından da onuruna verilecek akşam yemeğine katılacağı kaydedildi. Erdoğan ve Merkel'in iki ülke arasındaki konular ve uluslararası sorunlar hakkında görüşmesi bekleniyor.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti 28-29 Eylül'de
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