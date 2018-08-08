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Son dakika: 'nün gaybubet evlerine operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberi! 'ta, /'nin gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 14:35

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, /'nin gaybubet evi olarak kullandığı adresleri tespit ederek dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'den kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç polis, kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç astsubay, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1 ihraç komiser, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.

6 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 6 gözaltı
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