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Son dakika: Kiritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD Sözcüsü Heather Nauert, ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetinin Bakanlığında Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 21:23
Son dakika: Kiritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan kısa açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

ABD nda yapılan görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin ABD yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, ile Hazine ve üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti.

Türk heyetinin temaslarına 'nin Washington Büyükelçisi da eşlik ediyor.

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Son dakika: Kiritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama
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