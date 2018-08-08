Son dakika: Rusya’da vahşet! Karı koca insan eti yemiş

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan bir telefondaki kesik baş görüntüsünden yola çıkan polis, karı koca cinayet zanlılarının öldürdükleri insanların etini yediklerini belirledi. 30 cinayetin şüphelisi durumundaki karı kocanın 7 cinayetin faili olduğu netleşti.

1999'DAN BERİ İŞLENEN CİNAYETLERİN SIR PERDESİ

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde 1999 yılından beri işlenen çok sayıda cinayetin arkasındaki sır perdesi, Repin Caddesi'nde yol işçilerinin bulduğu bir telefonla aralandı. Yol işçileri buldukları telefonun sahibine ulaşmak için fotoğraf galerisine bakınca kesik kadın kafasıyla özçekim yapmış bir kişinin fotoğrafına rastladı. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Polis yol işçilerinden telefonu alarak inceleme yaptı. Kafası kesilen kadının geçtiğimiz yıl Krasnodar'da havacılık okulunun bahçesine gömülen bir cesede ait olduğu belirlendi.



ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GELDİ

Gözaltına alınan katil zanlısı Dmitry Baksheev (36) ilk ifadesinde cinayeti karısı Natalia Baksheeva (43) ile işlediğini itiraf etti. Bunun üzerine zanlının karısı da sorguya alındı. Çiftin geçtiğimiz yıl Krasnodar bölgesindeki 7 cinayeti birlikte işlediği ortaya çıktı.



30 CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ OLDULAR

Yapılan araştırmalarda Krasnodar bölgesinde işlenen cinayetler incelemeye alındı. Delillerle birlikte yapılan araştırmalarda geriye dönük 30 cinayetin bu çift tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şu ana kadar 7 cinayetin çift tarafından işlendiği ispatlanmış oldu. Diğer cinayetlerin araştırması hala sürüyor. Çift ise sadece geçen yıl kafası kesilen kadının cinayetini kabul etti.



İNSAN ETİ YEMİŞLER

Yapılan incelemelerde şu ana kadar işlenen cinayetlerde cesetlerin parçalandığı, etlerinin ise yenildiği tespit edildi. Çiftin cinayetten sonra cesetleri parçalayarak bir kısmını yediği öğrenildi. Çiftin 1999 yılına kadar Rusya'da insan eti yiyen bir aileden sonra ikinci vaka olduğu, 1999 yılında tutuklanan aileden sonra Krasnodar bölgesinde işlenen 30 faili meçhul cinayetin araştırmasının yapıldığı belirtildi.