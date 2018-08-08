Son dakika: Şırnak’ta 54 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan ve koordinatları verilen bölgelerde Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla; Beytülşşebap ilçesi Ilıcak bölgesi, Sarızanto Sırtı, Ilıca Dağı, Melal Dağı, 2079 Rakımlı Tepe, Kale Tepe, Dağaltı, 1512 Rakımlı Tepe, Salata Tepe, Salata Tepe 200 metre kuzeyi, Çay Deresi, Beytülşşebap ilçesi Faraşin bölgesi; Oltupınar Mevki, Ortalı 1 kilometre doğusu, Diken Deresi, Yamaçaltı, 2443 Rakımlı Tepe, 2197 Rakımlı Tepe, 2289 Rakımlı Tepe, Hendek Tepe, Toptaşı, Harabe Mahallesi 1 kilometre doğusu, Navruz Deresi, 2532 Rakımlı Tepe, Horhokemah Mevki, Yukarıulaş, Kervansaray Tepe, Kervansaray Tepe 300 metre kuzeyi, 2179 Rakım Tepe 200 metre güneyi, 2275 Rakımlı Tepe, Bahremkaçit Mevki, 2432 Rakımlı Tepe, Berger Mevki, Şeletun Tepe, 2191 Rakımlı tepe, küçükecnit Tepe 300 metre kuzeyi. Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka Bölgesi; Yukarıdüz Tepe, Düzlük Tepe, Gusga Tepe, Uzunsırt 600 metre güneydoğusu, Şifkezan Sırtı, Otlu Sırtı, 1866 Rakımlı Tepe 150 metre güneyi, Beytüşşebap ilçesi Mezraa Bölgesi; Horabani Tepe, 2891 Rakımlı Tepe, 2658 Rakımlı Tepe, 2617 Rakımlı Tepe, 2093 Rakımlı Tepe, Aslanburnu Tepe, Geluk Tepe, Nizar Tepe, Berosor Kayası, Nasip Tepe, 2605 Rakımlı Tepe, Tank Tepe, 2686 Rakımlı Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 8 Ağustos 2018 - 22 Ağustos 2018 arasında 15 gün süreyle valiliğimizce 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir" denildi.

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