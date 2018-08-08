Suudi gençlerden ‘11 Eylül tehdidi’

Kanada
'nın Suudi Arabistan
'da tutuklanan aktivistlerin 'derhal serbest bırakılmasını' istemesi, Riyad yönetiminin de buna karşılık Kanada Büyükelçisi'ni sınırdışı etme kararı almasıyla patlayan diplomatik kriz sosyal medyaya da taşındı. Kendilerini Suudi Arabistanlı, teknolojiyle ilgili gençler olarak tanımlayan 'Infographic KSA' adlı sosyal medya hesabı, Kanada'nın sembollerinden CN Tower kulesine doğru dalmakta olan bir uçak fotoğrafı paylaşarak, fotoğrafı gören herkese 11 Eylül
saldırılarını hatırlattı. Fotoğrafta "İşiniz olmayan yere burnunuzu sokmayın" mesajıyla birlikte "Bir Arap atasözü der ki: Burnunu kendisini ilgilendirmeyen işlere sokan kişi hoşuna gitmeyecek sonuçlarla karşılaşır" denildi. Fotoğrafın dünya çapında büyük tepki görmesinin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi olan hesap, paylaşımdan dolayı özür dilediğini ve fotoğrafa eklenen uçağın Suudi Arabistan'ın sınır dışı ettiği büyükelçiyi sembolize ettiğini yazdı. Fotoğrafın kabul edilemez olduğunu söyleyen Suudi yetkililer de sözkonusu paylaşımı yapan sosyal medya hesabının kapatılarak incelemeye alındığını açıkladı.