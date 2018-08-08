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'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı kaldırılabilir

Başkanı Donald 'ın Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda adını yazılı olduğu yıldızın kaldırılması istendi. Hollywood Şehir konseyi Başkan Trump'ın yıldızının kaldırılması konusunda oylama yapılacağı belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 09:54
Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı kaldırılabilir

Başkanı Donald 'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda adının yazılı olduğu yıldızının kaldırılması yönünde oylama yapılacak.
Hollywood Şehir Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'nda adının yazılı olduğu yıldızının kaldırılmasına ilişkin Kent Konseyi, Belediye Meclisi ve Başkanlığı Hollywood Walk of Fame'in oylama talebini kabul etti. Başkan Trump'ın yıldızının kaldırılması konusunda oylama yapılacağı belirtildi.

HOLLYWOOD TİCARET OLDASI KARŞI ÇIKMIŞTI

Hollywood Ticaret Odası geçmişte, bu tür tepkiler nedeniyle yıldızların Şöhretler Kaldırımı'ndan kaldırılmasına karşı çıkmıştı.
Öte yandan, belediye meclisi Walk of Fame'in hala "Los Angeles Şehri'nin mülkü" olduğu ve şehrin "Şöhretler Kaldırımı'nın bakımı ve her türlü nihai sorumluluğunun kendilerinde olduğuna dikkat çekilerek, yıldızın kalkmasının uygun olacağı görüşünde olduğu belirtildi.
Başkan Trump'ın iki hafta önce Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızını tahrip eden Austin Cla, serbest bırakılmıştı. Şehir konseyinin yapacağı oylamada çoğunluk yıldız kalksın yönünde oy kullanırsa Trump, Şöhretler Kaldırımı'ndan ismi kaldırılan ilk ABD başkanı ve ünlü kişi olacak.

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Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı kaldırılabilir
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