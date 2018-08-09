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Ahmedinejad'dan Ruhani'ye istifa çağrısı

'ın eski , halkın mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı ’nin istifa etmesini istedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 20:46
Ahmedinejad'dan Ruhani'ye istifa çağrısı

'ın eski , İran halkının mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı 'ye istifa çağrısında bulundu.

Ahmedinejad, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, halkın, ülkenin mevcut durumundan rahatsız olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Ahmedinejad, "Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi." dedi.

Ahmedinejad, Ruhani ve ekibinin, işbaşında bulunmasının İran halkının zararına olduğunu savunarak, "Milletin memnuniyetini kazanmanın tek yolu devam etmemenizdir." şeklinde konuştu.

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Ahmedinejad'dan Ruhani'ye istifa çağrısı
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