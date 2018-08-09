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lı market Türk kadından özür diledi

’da Türk iş kadını Şükran Fidan’ın bir kadının ve market çalışanlarının sına uğraması büyük tepkiye neden oldu. Market zinciri Fidan’dan özür dileyerek 11 bin çalışanı için ırkçılık karşıtı eğitim düzenleyeceğini açıkladı

ALİ ALTUNDAŞ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Avusturyalı market Türk kadından özür diledi
'da alışveriş için gittiği markette uğradığı üzerine hukuk mücadelesi başlatan iş insanı Şükran Çimen Fidan'ın haklı tepkisi karşılık buldu. Sabah'ın özel haberiyle duyurduğu olayın ardından 1 milyon 50 kişi destek mesajlarıyla ırkçılığa tepki gösterdi. Yükselen tepkilerle birlikte Avusturya medyası da Sabah'ı kaynak göstererek haberi sütunlarına taşıdı. Daha fazla sessiz kalamayan marketler zinciri ise Fidan'dan özür dileyerek 11 bin çalışanını ırkçılığa karşı eğitime tabi tutacağını söyledi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 27 yıldır yaşayan ve aynı zamanda çifte vatandaş olan iş insanı Fidan'a, market çalışanları ve aşırı sağcı parti yanlısı yaşlı bir kadının ırkçı saldırıda bulunması tepkileri de beraberinde getirdi. Çirkin saldırının ardından 1 milyon 50 kişinin sosyal medyadan destek verdiği Fidan'a Türkiye'nin Avusturya büyükelçiliği ile Viyana Konsolosluğu da sahip çıktı.

SALDIRIYI DÜNYAYA DUYURDU
Şükran Çimen Fidan'ın Sabah'ta yayımlanan haberinin ardından Avusturya basını da ırkçı saldırıyı tüm dünyaya duyurdu. Tepkilerin artması üzerine sessizliğini bozan Avusturya'nın en büyük marketler zinciri, Avusturya Türk Kültür Cemiyeti Başkanı Birol Kılıç aracılığıyla Fidan'a ulaştı. Firmanın merkez binasına davet edilen Şükran Çimen Fidan; "Firmanın bölge müdürü beni çiçeklerle karşıladı. Olaydan dolayı firma adına benden özür diledi. Hatta kendi eliyle bana kahve yapıp ikram etti. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için 11 bin çalışanlarını ırkçılığa karşı eğitime alacaklarını söyledi. Benden özür dilediklerini anlatan bir video çekip paylaşmamı istediler. Bu süreçte 1 milyon 50 kişi sosyal medyada bana destek mesajı gönderdi. Firma yetkililerinin mahcubiyeti ve üzüntüleri yüzlerine yansımıştı" diye konuştu.

FAŞİST ÇIKTI
Avusturya'da aşırı sağcı FPÖ yanlısı yaşlı bir kadın, Fidan'a market otoparkının boş olmasına rağmen önce "Aracını çek ben kendi aracımı park edeceğim" dedi. Daha sonra markete giren Fidan'ın arkasından gelen kadın, "Pis Türk git domates ve biberini Erdoğan alsın" dedi. Yaşanan ırkçı saldırıya market çalışanları da destek verdi.
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Avusturyalı market Türk kadından özür diledi
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