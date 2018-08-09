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Başkanı Lajcak 'yi ziyaret edecek

72'nci Başkanı , 13 Ağustos'taki Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 'ya ziyarette bulunacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 22:53
BM Genel Kurul Başkanı Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler () 72'nci Başkanı 'ın 'yi ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde Lajcak'ın 13 Ağustos'ta bu yıl onuncusu düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Varma, Lajcak'ın BM sistemi, reform süreci ve genel kurul başkanı olarak öncelikleri konusunda konuşma yapacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından verilecek öğle yemeğine katılacağını ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geleceğini belirtti.

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BM Genel Kurul Başkanı Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek
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