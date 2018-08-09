BM Genel Kurul Başkanı Lajcak Türkiye'yi ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Brenden Varma, günlük basın brifinginde Lajcak'ın 13 Ağustos'ta bu yıl onuncusu düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Varma, Lajcak'ın BM sistemi, reform süreci ve genel kurul başkanı olarak öncelikleri konusunda konuşma yapacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek öğle yemeğine katılacağını ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğini belirtti.