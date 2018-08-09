Çin devlet medyası ABD'yi "çete zihniyeti" ile suçladı

Bu değerlendirmeler dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin tırmandığına işaret ediyor. İki ülke arasındaki sorun demir-çelikten otomotive kadar birçok endüstriyi etkiliyor ve bundan sonra hangi ürünlerin hedef alınacağı konusunda endişe yaratıyor.

ABD, son olarak Çin'den ithal 16 milyar dolar değerinde üründen yüzde 25 gümrük vergisini 23 Ağustos'tan itibaren alacağını Salı günü açıkladı. Bunun bir gün ardından Çin ABD'nin bu adımına mütekabiliyet esasında cevap verdi.

Çin, şimdiye kadar 110 milyar dolar değerinde ABD malına gümrük vergisi getirdi ya da getirmek için tasarı hazırladı. Bu miktar ABD'den bir yılda ithal edilen ürünlerin büyük bölümünü temsil ediyor. Ham petrol ve büyük yolcu uçakları dışındaki tüm yüksek değerli ABD ürünleri ek vergisi alınacak ürünler listesinde bulunuyor.

China Daily gazetesinde yer alan haberde, "İki ülke arasında şu anda itiş kakış şeklinde cereyan eden ticaret çatışması, ABD yönetiminin çete zihniyetini değiştirmemesi durumunda sadece bir karmaşa olmaktan çıkabilir" dedi.

Gazete ayrıca "Çin ticaret savaşından kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyor, ancak ABD'nin daha fazla gümrük vergisi talebi karşısında, Çin'in karşı koymaktan başka seçeneği yok" dedi.

Devlet televizyonu CCTV günün erken saatlerinde yapılan yayında, "Çin'in kendi çıkarlarını koruma konusunda kendine güveni var, birçok aracı var" denildi.