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Güney ve arasında önemli gelişme

ve 'nin gelecek hafta üst düzey bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. İki ülke liderinin gerçekleştirdiği zirvede alınan kararların uygulanmasının gözden geçirileceğini ve yeni bir zirve için hazırlıkların ele alınacağını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 11:26
Güney ve Kuzey Kore arasında önemli gelişme
İki ülkeden üst düzey temsilcilerin gelecek hafta görüşeceği belirtildi ve 'nin gelecek hafta üst düzey bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, iki ülkeden üst düzey temsilcilerin 13 Ağustos'ta iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde görüşeceklerini açıkladı.

Cho, yapılacak görüşmede, daha önce iki ülke liderinin gerçekleştirdiği zirvede alınan kararların uygulanmasının gözden geçirileceğini ve yeni bir zirve için hazırlıkların ele alınacağını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirve 27 Nisan'da yapılmıştı.

Zirvede, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varılmıştı.

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Güney ve Kuzey Kore arasında önemli gelişme
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