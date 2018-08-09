İbadi Elektrik Bakanı'ndan sonra genel müdürleri de görevden aldı

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi'nin Elektrik Bakanlığı'nda reforma gidilerek vatandaşlara elektrik hizmetlerinin sunulması yönündeki talimatları üzerine bazı genel müdürler görevlerinden uzaklaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yatırım, Bağdat Elektrik Dağıtım ve İdari Daire Genel Müdürlerinin görevlerinden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.

Alınan reform kararı çerçevesinde aynı bakanlıktaki Hukuk Dairesi ve diğer dairelerde de değişikliğe gidildiği aktarıldı.

Başbakan İbadi, elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren halk gösterilerinin ardından Elektrik Bakanı Kasım Fehdavi'yi de görevden uzaklaştırmıştı.

- Sünni Vakfı Başkanı Himeyyim de görevden alındı

Öte yandan Irak Başbakanı İbadi, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Sünni Vakfı Başkanı Abdullatif el-Himeyyim'i de görevden aldı.

