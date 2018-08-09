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: “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları reddediyoruz”

, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları reddettiğini açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:20
Irak: “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları reddediyoruz”

, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları reddettiğini açıkladı.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı açıklamada, büyük zararlara yol açacak herhangi bir ülkeye yapılacak ambargoyu reddettiklerini belirterek, dünya toplumunu ABD'nin bu girişiminden caydırmak için baskı yapmaya çağırdı.

İBADİ: YAPTIRIMLAR STRATEJİK HATA

İran'ın, Irak'a zor günlerde göstermiş olduğu tavrı hatırlatan sözcü, ülkesinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde İran'ın büyük destek verdiğini söyledi.
Irak Başbakanı Haydar İbadi dün yaptığı açıklamada, yaptırımların stratejik hata olduğunu kaydederek, "Onaylamamamıza rağmen halkımızı korumak için buna bağlı kalacağız" demişti.

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Irak: “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları reddediyoruz”
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