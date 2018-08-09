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'a yaptırımları reddetti

, ABD'nin 'a uyguladığı yaptırımları reddettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 18:26
Irak Dışişleri Bakanlığı İran'a yaptırımları reddetti

Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak, herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda duran komşu ülke 'ın onurlu tavrını da unutmayız." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir ülkeye verilen zararın tüm bölgenin güvenlik ve istikrarına olumsuz şekilde yayılacağını kaydeden Mahcub, şunları kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'a terörle mücadelesindeki yardımını takdir ediyoruz. Uluslararası toplumu, ABD'yi söz konusu yaptırım kararından vazgeçirmeye çağırıyoruz. Bunun, komşu olduğu için Irak ve tüm bölgeye ekonomik ve sosyal anlamdaki olumsuz etkilerinin büyük yansımaları olacak. "

Irak'ta Mukteda es-Sadr da konuyla ilgili açıklamasında, "ABD, kararından vazgeçmezse de biz halklara zarar verilmesine karşı eli bağlı kalmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara uymalarının zor olacağını söylemişti.

İBADİ'NİN "UYACAĞIZ" SÖZÜ Şİİ GRUPLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarıyla ilgilenmeyeceklerini ancak buna uyacaklarını açıklamıştı. İbadi, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu. İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz, ancak halkımızın zarar görmemesi için de buna uyacağız. Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız." ifadelerini kullanmıştı.

İbadi'nin bu açıklamasına İran'a yakın Şii gruplardan da sert tepki gelmişti.

Seçimi ikincilikle bitiren Fetih Koalisyonu Sözcüsü Ahmet el-Esedi, " yaptırımla ilgili sözlerinin altına kırmızı çizgi koyuyoruz. İbadi, siyasi kazanımlar elde etmek için ABD'den yararlanmak peşinde." dedi.

Irak Hizbullahı da İbadi'nin tutumunun Irak toplumunun İran'a karşı görüş ve tavrını yansıtmadığını savundu.

İbadi'nin üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi ve lideri Nuri el-Maliki'de açıklamalarında bu yaptırımları reddettiklerini duyurdu. İbadi'nin açıklamasına diğer bazı Şii gruplar da karşı çıktı.

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Irak Dışişleri Bakanlığı İran'a yaptırımları reddetti
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