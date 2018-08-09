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'de kültür merkezini hedef aldı: 18 yaralı

savaş uçağının, abluka altındaki 'ye düzenlediği hava saldırısında 18 kişi yaralandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 20:44
İsrail Gazze'de kültür merkezini hedef aldı: 18 yaralı

ordusuna ait bir savaş uçağının, abluka altındaki 'ye düzenlediği hava saldırısında 18 kişi yaralandı.

Gazze'deki ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçağının, Gazze'nin batısındaki Said el-Mishal Kültür ve Sanat merkezini hedef aldığı, olayda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin detay verilmedi.

İsrail savaş uçağı, Gazze'deki merkeze en az 10 füzeyle saldırı düzenlemişti.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğu ve bir Filistinlinin olduğunu, 30 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den İsrail tarafına 180 roket atıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden 30'unun "" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.

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İsrail Gazze'de kültür merkezini hedef aldı: 18 yaralı
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