Kolombiya Filistin'i resmen tanıdı

Kolombiya'nın İsrail-Filistin meselesine uzak kalmadığı, Filistin halkının yaşadığı acıları ve zorlukları bildiği, Birleşmiş Milletler'de Filistin sorununa ilişkin alınan kararları hep desteklediği belirtildi.

"ÇATIŞMAYI BİTİRMEK İÇİN EN İYİ YÖNTEM DOĞRUDAN DİYALOG"

Metinde, "Her iki devletin ve halkın barışçıl bir şekilde birlikte yaşamasını sağlayan adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak ve çatışmayı bitirmek için en iyi yöntemin doğrudan diyalog olduğunu düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kolombiya hükümeti, Filistin'i devlet olarak tanıma kararını yeni Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 7 Ağustos'ta yemin ederek görevine resmen başlamadan önce aldığını da duyurdu.

LATİN AMERİKA'DA FİLİSTİN'İ TANIMAYAN TEK ÜLKEYDİ

Kolombiya, Latin Amerika ülkeleri arasında Filistin devletini tanımayan tek ülkeydi. Ülke, Washington yönetimiyle yakın bağları nedeniyle bu konuda ABD'nin izlediği çizgiyi benimsemişti. Kolombiya'nın tanıma kararıyla birlikte 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan eden Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısı 138'e yükseldi.