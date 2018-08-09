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Son Dakika: Ruhani'nin özel temsilcisi 'ye geldi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ve Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi ile görüştü.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 16:17
Son Dakika: Ruhani'nin özel temsilcisi Türkiye'ye geldi

Dışişleri Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada iki ülkenin gündemindeki konuların görüşüldüğünü belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ve Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi'nin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajını iletmek üzere Ankara'ya geldiği bildirildi.

BU YIL İKİNCİ KEZ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, Vaizi ile Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşme, mayıs ayından bu yana gerçekleşen ikinci görüşme olacak.

, Hindistan ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik petrol ambargosunu tanımayan ülkeler arasında. Bu üç ülke, ABD'nin tek taraflı bu yaptırım kararını uluslararası meselelerde yasa dışı bir önlem olarak tanımladı ve İran petrolünün küresel enerji pazarı için gerekli olduğunu iddia etti.

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Son Dakika: Ruhani'nin özel temsilcisi Türkiye'ye geldi
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