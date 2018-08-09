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Devlet Başkanı , Emiri ile 'yi görüştü

Devlet Başkanı , Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 'de 'in saldırılarıyla artan gerginliği görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 17:22
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri ile Gazze'yi görüştü

resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Al Sani ile Devlet Başkanı Abbas, başkent Doha'da bir araya geldi.

Emirlik Divanı'nda gerçekleşen görüşmede, 'in 'de gerilimi tırmandırması, barış müzakereleriyle ilgili çabalar, ulusal uzlaşı çalışmaları ve Filistin'deki diğer gelişmeler ele alındı.

Abbas görüşmede Katar Emiri Al Sani'ye Filistin halkının yanında kararlı duruşundan dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konularla ortak öneme sahip gelişmeler de değerlendirildi.

Abbas, iki günlük ziyaret için dün akşam Ürdün'den Katar'a geçmişti.

İsrail ordusu, akşam saatlerinden bu sabaha kadar Gazze'de 150'tan fazla noktayı savaş uçaklarıyla vurmuş, saldırılarda hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuştu.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri ile Gazze'yi görüştü
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