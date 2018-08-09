Son dakika: ABD’de vurulan Cem Düzel için bekleyiş sürüyor

Colorado Springs'te görev yaparken Iraklı 31 yaşındaki mülteci Karrar Al Khammasi tarafından silahla vurularak yaralanan Türk polis memuru Cem Düzel'in durumu ciddiyetini koruyor. Cem Düzel'in yoğun bakımda bulunduğu UCHealth Hastanesi önünde ise yüzlerce kişi onun sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Colorado Springs Polis Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Cem'in ailesi, duaların ve desteğin ailenin pozitif ve güçlü kalmasını sağladığının tüm toplum ve departmanımız tarafından bilinmesini istiyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamada Düzel'in durumunun ciddiyetini koruduğu ancak şu anda stabil olduğu da yer aldı.

Düzel ve ailesi için Colorado Springs Polis Koruma Derneği tarafından bir yardım hesabı da açıldı. Yardım etmek isteyenler 516 N Tejon St, Colorado Springs, CO 80903 USA adresine şahsen veya posta yoluyla yardımlarını gönderebiliyor.

Düzel'i yaralayan Karrar Al Khammasi ise kefaletsiz olarak tutuklu bulunuyor. Salı günkü duruşmasına çıkmayan Khammasi'nin ilk duruşması Perşembe gününe ertelendi.