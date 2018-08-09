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Son dakika: 'de bebeklerin yüzde 43'ü evlilik dışı ilişkilerden doğuyor

Avrupa Birliği'nde () 2016 yılında bebeklerin yüzde 43'ünün evlilik dışı ilişkilerden dünyaya geldiği açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 12:00
Son dakika: AB'de bebeklerin yüzde 43'ü evlilik dışı ilişkilerden doğuyor

Avrupa Birliği'nde () 2016 yılında bebeklerin yüzde 43'ünün evlilik dışı ilişkilerden dünyaya geldiği açıklandı.

AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı veriler, evlilik dışı doğan bebek sayısında 2000 yılına göre yüzde 15 civarında artış olduğunu ortaya koydu.

ORANIN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE FRANSA

Evlilik dışı ilişkilerden doğan bebekler oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında (yüzde 60), Bulgaristan (yüzde 59), Slovenya (yüzde 59), Estonya (yüzde 56), (yüzde 55), Danimarka (yüzde 54), Portekiz (yüzde 53) ve Hollanda (yüzde 50) öne çıktı. AB ortalamasının üstüne çıkan bu ülkelerde evlilik dışı ilişkilerden doğan bebek sayısı evlilik içi doğan bebek sayısını aştı.

Diğer yandan evlilik dışı ilişkilerden bebeğin en az doğduğu ülkeler , Hırvatistan ve Rum Yönetimi olarak sıralandı. Bu ülkelerdeki bebeklerin yüzde 80'i evlilik dahilinde dünyaya geldi.

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Son dakika: AB'de bebeklerin yüzde 43'ü evlilik dışı ilişkilerden doğuyor
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