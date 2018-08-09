Son dakika... Birleşmiş Milletler'den Türkiye açıklaması!

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani durumdan sorumlu temsilcisi Jan Egeland, ülkedeki insani durum hakkında bugün yapılan toplantıda Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib vilayetinde askeri operasyondan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri operasyon düzenlenebilecek coğrafyada 4 milyon ya da daha fazla sayıda insan olduğunu tahmin eden Egeland, diplomatlar ve askeri temsilcilerin "katliamdan" kaçınmak için bir anlaşmaya varabileceklerini umut ettiğini belirtti.