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Son dakika... Birleşmiş Milletler'den açıklaması!

Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki insanı durumdan sorumlu temsilcisi , İdlib'de olası bir çatışmayı engellemek için, , Rusya ve İran'ın işbirliği içinde olacağını belirtti.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:34
Son dakika... Birleşmiş Milletler'den Türkiye açıklaması!

Birleşmiş Milletler'in () Suriye'deki insani durumdan sorumlu temsilcisi , ülkedeki insani durum hakkında bugün yapılan toplantıda Rusya, ve İran'ın İdlib vilayetinde askeri operasyondan kaçınmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri operasyon düzenlenebilecek coğrafyada 4 milyon ya da daha fazla sayıda insan olduğunu tahmin eden Egeland, diplomatlar ve askeri temsilcilerin "katliamdan" kaçınmak için bir anlaşmaya varabileceklerini umut ettiğini belirtti.

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Son dakika... Birleşmiş Milletler'den Türkiye açıklaması!
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