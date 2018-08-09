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Son dakika: felaketi yaşıyor

'nın doğusundaki 'nda meydana gelen ve birçok can kaybına neden olan in enkazı kaldırılmaya çalışılırken ülke bugün 6.2 şiddetindeki depremle bir kez daha sallandı. Endonezya askeri makamları ölü sayısının 347'nin üzerinde olduğunu belirtiyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 16:28
Son dakika: Endonezya felaketi yaşıyor

Tatil adası Lombok'a insani yardım ulaştırılmaya çalışılıyor. Acil olarak içme suyu, battaniye ve diğer ihtiyaçlar dağıtıldı. Geçtiğimiz pazar günü 7 büyüklüğünde meydana gelen le yaklaşık bin 500 kişi yaralanmıştı. Depremlerin 156 bin kişiyi de yerinden ettiği açıklandı. Enkaz altında kalan insanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.



İKİ HAFTALIK BEBEĞİ İLE ÇADIRDA YAŞIYOR

Deprem nedeniyle yerinden olan Novita Sari, iki haftalık bebeği ve diğer akrabalarıyla geçici bir çadırda yaşıyor. Yeterli yiyecek ve çocuk bezi yardımı yapıldığını söyleyen Sari, "Durum mükemmel değil ama bu bir felaket. Çok şükür birçok insan bize yardım etti" dedi.



PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

Ayrıca bölgede depremin ardından psikolojik travmaya maruz kalan kişilere danışmanlık hizmeti verildiği de aktarıldı. Yardım gönüllüsü Vita Berlian Akbar, "Bazıları mutlu görünebilir. Fakat uykuya dalmakta zorlandıklarını görüyoruz. Ambulans sesi bile onlara acı çektiriyor" dedi.
Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) alınan bilgilere göre, pazar günü merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bugün ise 5.9 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nughoro, pazar gününden beri bölgede 355 artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Son depremin can kaybının artmasına yol açıp açmadığı ise henüz bilinmiyor.

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Son dakika: Endonezya felaketi yaşıyor
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