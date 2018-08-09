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Son dakika: 'den dünyaya çağrısı

hükümeti, uluslararası camiaya 'in abluka altındaki Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 12:08
Son dakika: Filistin'den dünyaya Gazze çağrısı

hükümeti, uluslararası camiaya 'in abluka altındaki Şeridi'ne düzenlediği saldırıları durdurması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti ile ABD yönetimi Gazze Şeridi'ndeki gerilim ile 11 yıldır sürdürülen ablukadan sorumludur." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Mahmud, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları durdurması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Açıklamasında ayrıca Filistin ulusal birliğinin önemine vurgu yapan Mahmud, "Filistin davasına yönelik tehditler, uzlaşma ve ulusal birliğin derhal sağlanmasını gerektiriyor. Bu da 'ın ara buluculuğuyla yapılan anlaşmaya göre Gazze Şeridi'nde idarenin Filistin hükümetine devredilmesiyle gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 'a ait 140'tan fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığını belirtmişti.

Son dakika: İsrail Gazze'de 140 noktayı vurdu

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Son dakika: Filistin'den dünyaya Gazze çağrısı
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