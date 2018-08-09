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Son dakika: Kiritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

ABD Sözcüsü Heather Nauert, ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetinin Bakanlığında Amerikalı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. 1 buçuk saat süren görüşmeler sona erdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 01:57
Son dakika: Kiritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama

Bakanlık Sözcüsü Nauert, Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti ile Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın başkanlığını yaptığı Amerikan heyeti arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan kısa açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

ABD nda yapılan görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin ABD yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, ile Hazine ve üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti.

Türk heyetinin temaslarına 'nin Washington Büyükelçisi da eşlik ediyor.

GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyeti, Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerini tamamladı.

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyetinin Washington'daki ikinci durağı Hazine Bakanlığı oldu.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Bakanlıktan ayrılan Türk heyeti çıkışta herhangi bir açıklama yapmadı.

Sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığında Amerikalı yetkililerle yapılan ve yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Türk heyeti, Beyaz Saray'ın hemen yanında yer alan Hazine Bakanlığına gelmişti.

Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından üçer temsilcinin bulunduğu kaydedilmişti. Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik etti

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Son dakika: Kiritik görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama
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