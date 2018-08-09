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'da eski Budist rahibe 114 yıl hapis cezası

'da eski dolandırıcılıktan 114 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 12:37 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 12:40
Tayland'da eski Budist rahibe 114 yıl hapis cezası

Bangkok Post'ta yer alan habere göre, başkent Bangkok'ta mahkeme, dolandırıcılık ve kara para aklamaktan suçlu bulunan eski Wiraphon Sukphon'un 114 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ÖZEL GÜÇLERİ OLDUĞUNU İDDİA EDEREK İNSANLARI KANDIRMIŞ

Yetkililer, 38 yaşındaki Wiraphon'un özel güçleri olduğunu iddia ederek insanları kandırdığını ve bu kişilerden bağış adı altında yüklü miktarda para aldığını belirtti.

Wiraphon 2013'te Youtube'da bir videoda elinde bir tomar parayla özel uçakta seyahat ederken görülmüş, videonun yayılmasının ardından üyesi olduğu Budist tapınağından kovulmuştu. Daha sonra ABD'ye kaçan Wiraphon, Temmuz 2017'de 'a iade edilmişti.

Tayland yasalarına göre, 114 yıl hapis cezası almasına rağmen, Wiraphon'un cezaevinde 20 yıl kalacağı ifade ediliyor.

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Tayland'da eski Budist rahibe 114 yıl hapis cezası
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