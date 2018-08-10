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ABD'den açıklaması

ABD Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında kendisine gyöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD'deki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Nauert " ile çok kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türkiye hükümeti yetkilileri ile görüşmelerimizin bir kısmını kamuoyu ile tartışmayacağız" açıklamasında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:22
ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Sözcüsü Heather Nauert, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik ABD'ye gelen Türk heyetiyle geniş kapsamlı görüşmeler yapıldığını, Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson'ın eve dönmesi talebini net şekilde ilettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD'deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Nauert, " ile çok kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türkiye hükümetiyle bu konuları her görüşmemizde konuşuyoruz. Dün, Türkiye hükümeti yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çok geniş kapsamlıydı. Açık bir şekilde Rahip Andrew Brunson'ın eve dönmesi gerektiğini söyledik. "Bu (görüşmelerin) bir kısmını kamuoyuna açık bir şekilde tartışmayacağız." dedi.

9 KİŞİLİK TÜRK HEYET ABD DIŞİŞLERİ VE HAZİNE BAKANLIĞI'NDA TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Başkanlığını Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yaptığı 9 kişilik Türk heyeti Washington'a gelerek, ABD Dışişleri Bakanlığı ve 'nda görüşmeler yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3'er temsilcinin bulunduğu Türk heyetinin temaslarına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da eşlik etmişti.

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ABD'den Türkiye açıklaması
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