Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü.

, Putin ile telefonda görüştü.

, Rusya Devlet başkanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre;Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde,bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İKİLİ VE BÖLGESEL KONULARDA FİKİR TEATİSİNDE BULUNULDU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın Bayburt ziyareti sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayi ve enerji alanlarındaki iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirten iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Başkan Erdoğan: Dolar bizim yolumuzu kesmez hiç endişe etmeyin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN