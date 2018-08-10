Dâhi çocuk Carlos 12’sinde üniversite öğrencisi oldu

Meksika
'nın
en prestijli üniversitelerinden Ulusal Özerk Meksika Üniversitesi'nin giriş sınavında 109 üzerinden 105 puan alma başarısı göstererek, üniversite tarihinin en genç kabul alan öğrencisi olan 12 yaşındaki Carlos Antonio Santamaria Diaz, biomedikal fizik bölümünde çalışmalarını yürütecek. Diaz, liseyi bitirdiği gibi kısa süre içinde üniversiteyi de bitirmeyi ve hücrelerin yaşlanmasını engelleyici moleküller bularak her türlü hastalığı tedavi edecek yöntemler keşfetmeyi amaçladığını söyledi. Carlos, üniversiteye girerken yaşadığı en büyük zorluğun sınavlar olmadığını, ailesinin üniversite yönetimini kendisi gibi genç bir çocuğu okula almaya ikna etme çalışmaları olduğunu belirtti.