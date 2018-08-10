Hindistan'daki heyelan

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı. Ülke basınındaki habere göre, eyalette şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

METEOROLOJİ KURUMU YAĞIŞLARIN DEVAM EDECEĞİNİ BİLDİRDİ

Kerala Başbakanı Pinyari Vijayan'ın, eyalette yaşanan felaketle ilgili acil durum toplantısı yapacağı belirtildi. Diğer yandan Munnar kentinde mahsur kalan 30 turisti kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Meteoroloji Kurumu, bölgede yağışların devam edeceği uyarısı yaptı.