İsrail, Filistinli hamile kadını katletti

İsrail
, ablukası altındaki Gazze
Şeridi'ne 150 ayrı noktayı vurdu. Saldırıda 4 Filisintinli'nin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin merkezindeki El Caferavi bölgesinde Enas Hammaş adlı 23 yaşındaki hamile bir kadınla, bir buçuk yaşındaki kızının İsrail teröründe yaşamını yitirdiğini açıkladı. ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI Filistin
Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Ürdün
'ü ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile bir araya gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail-Filistin barış müzakerelerini canlandırma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. ?KOLOMBİYA'DA FİLİSTİN'İ TANIDI
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki'ye gönderdiği mektupta "Filistin'i özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararı alındığını" açıkladı.