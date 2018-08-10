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jetleri 'yi vurdu!

İşgalci jetleri 'de bir binayı hedef aldı. 7 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 06:14
İsrail jetleri Gazze'yi vurdu!

ordusuna ait bir savaş uçağı, abluka altındaki 'ye hava saldırısı düzenledi.

Savaş uçağı, Gazze'nin batısında bir binaya en az 10 füze attı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 150'den fazla noktayı vurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 180 roket atıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden 30'unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.

- İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

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İsrail jetleri Gazze'yi vurdu!
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