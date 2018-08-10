Japonya'da kadın doktor adaylarına yapılan ayrımcılık skandalı

Japonya Eğitim Bakanlığı, Tokyo Tıp Üniversitesinin, aile kurduktan sonra işi bırakmak istedikleri gerekçesiyle kadın doktor adaylarının sınav sonuçlarını değiştirdiği iddialarını kabul etmesinin ardından diğer tıp fakültelerine giriş sınavlarıyla ilgili inceleme başlattı.

SINAV SONUÇLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ ÜNİVERSİTELERE DUYULAN GÜVENİ SARSIYOR

Kyodo ajansının haberine göre, Eğitim Bakanı Yoshimasa Hayashi, basına yaptığı açıklamada, Tokyo Tıp Üniversitesinin sınav sonuçlarını değiştirmesinin, "üniversitelere duyulan güveni sarsan son derece uygunsuz ve ciddi bir mesele" olduğunu söyledi.

Diğer üniversitelerin de benzer bir hataya düşmüş olabileceğini belirten Hayashi, "Her üniversitenin Bakanlık anketine içtenlikle cevap vermesini istiyorum." dedi.

BAKANLIK ÜLKEDEKİ 81 ÜNİVERSİTEDEKİ TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINDAN BİLGİ İSTEDİ

Bakanlık, 81 üniversiteye gönderilen soru listesiyle, geçen 6 yıl boyunca tıp fakültelerine giriş sınavlarında başarılı olan ve fakültelere kabul edilen tüm adayların cinsiyetleri ve yaşlarıyla ilgi bilgi vermelerini istedi.

Diğer yandan, Tokyo Tıp Üniversitesi çalışanlarının yönetmeliğe uyup uymadığını inceleyecek uzmanlardan oluşan bir ekip kurulacağının da altı çizildi.

ÜNİVERSİTELERİN, YANITLARI 24 AĞUSTOS'A KADAR SUNMALARI GEREKİYOR

Tokyo Tıp Üniversitesinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın, giriş sınavlarında yıllarca kadın adayların dışarıda tutulması ve daha fazla erkeğin doktor olmasının önünün açılması için notların sistematik olarak değiştirildiğini ortaya koyduğu bildirilmişti.

Fakülte ayrıca, bağışta bulunan 19 öğrencinin notlarının yükseltildiğini de kabul etmişti.