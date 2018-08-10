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Medvedev: Yaptırımların sertleştirilmesi ticari savaşın ilan edildiği anlamına geliyor

Başbakanı Dmitri Medvedev, Rusya karşıtı yaptırımların sertleştirilmesini ekonomik savaş ilanı olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:25
Medvedev: Yaptırımların sertleştirilmesi ticari savaşın ilan edildiği anlamına geliyor

Medvedev Kronotsk Devlet Rezerv Alanı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, "Buna ekonomik, siyasi ve gerekli olması halinde diğer metodlarla tepki göstermek gerekecek. Bizim Amerikalı dostlarımız bunu anlamak zorunda" ifadesini kullandı.

Medvedev, yaptırımların döviz kuru dahil olmak üzere ülkenin ekonomisini etkilediğini belirtti.

Başbakan yaptırımların daha önce de birçok kez uygulandığını hatırlatarak, "Bizim ülkemiz son yüz yılda daimi yaptırım baskısı koşullarında devam etti. Bu ne i yapılıyor? 'yı uluslararası alandaki güçlü rakipler arasından çıkarmak için yapılıyor" dedi.

Medvedev, Rusya'nın 20. yüzyılın başında iyi geliştiğini ve Sovyetler zamanının tüm zorluklarına rağmen büyük gelişim dönemlerinin olduğunu ve bunun başta ile müttefiklerinin hoşuna gitmediğini belirterek, "Şimdi de hiçbir şey değişmedi. Kötü niyetli ekonomik rekabete ABD'nin kendi sıvılaştırılmış doğalgazını satmak için Rus doğalgazının Avrupa'ya sevkiyatına getirmeye çalıştığı kısıtlamaları gösterebilirim. Benzer önlemleri Çin'e karşı da kullanıyorlar. Bu Çinlilerin hoşuna gitmiyor, bu kimsenin hoşuna gitmiyor ve bizim görevimiz tüm bu önlemlere karşı durmak" dedi.

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Medvedev: Yaptırımların sertleştirilmesi ticari savaşın ilan edildiği anlamına geliyor
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