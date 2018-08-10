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’ün konumu i tetikleyebilir

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Giriş Tarihi: 10.8.2018
Gökcisimlerinin bir hizaya gelmesiyle Dünya'da olmasını birbirine bağlayan amatör bir deprem araştırmacısı, dünya basınının dikkatini çekmeyi başardı. Hollandalı Frank Hoogerbeets, 7-13 Ağustos arasında , Dünya ve Güneş'in aynı hizaya geleceğini ve bunun Dünya'da büyük bir depremi tetikleyeceğini iddia etti. Hoogerbeets, bu hizalanmanın ve Mars'ın etkisiyle birlikte 9- 11 Ağustos arasında Dünya'da bir deprem gerçekleşeceğini ve bu sarsıntının Richter ölçeğiyle en az 7 büyüklüğünde olacağını öne sürdü.
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Merkür’ün konumu depremi tetikleyebilir
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