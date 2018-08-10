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Milyonlarca Müslüman Kabe'ye akın ediyor

Hac vazifesi nedeniyle 'de bulunan milyonlarca Müslüman Kabe'yi ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:20
Milyonlarca Müslüman Kabe'ye akın ediyor

Hac vazifesi nedeniyle 'de bulunan milyonlarca Müslüman Kabe'yi ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı.
Temettü haccına niyet eden yaşlısı, genci, kadını ve ihtiyarı milyonlarca Müslüman 'ya akın etti. Türkiye'den ise 43 ilden uçakla, 80 bin hacı adayı Mekke'ye gelecek.


HACER-ÜL ESVED TAŞINI ÖPME İZDİHAMI

Suriyeli bir baba ve kızları da kutsal toprakları ilk kez görmenin sevincini yaşarken, dünyanın dört bir tarafından gelen müslümanlar taşı ve Kabe-i Muazzama'nın kapısına dokunmak için büyük bir mücadele verdi. Yoğun izdiham sonucunda Kabe duvarına dokunmayı başaranlar, sevinç göz yaşı döktü. Hacer-ül Esved taşını öpenler ise büyük mutluluk yaşadı.
Göz yaşı ve dualarla Kabe'yi tavaf eden Müslümanlar, Safa ile Merve arasındaki yapılan sa'y ın ardından saçlarını keserek ihramdan çıktı.

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Milyonlarca Müslüman Kabe'ye akın ediyor
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