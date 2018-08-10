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’da festivali heyecanı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Moskova’da Türkiye festivali heyecanı
'nın başkenti 'da yıl ikinci kez düzenlenecek Festivali, bugün saat 12.00'de başlıyor. Başkentin sevilen parklarından Krasna Presnaya'da yapılacak festival 12 Ağustos pazar akşamı sona erecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da festival için Moskova'da olacak. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye Festivali'nin, Rusya'da düzenlenen en kapsamlı ve yüksek katılımlı etkinlik olduğunu belirterek, "Geçen yıl festivale beklentilerin de üzerinde 150 binden fazla kişi katıldı. Bu sene daha fazla katılım bekliyoruz" dedi. Festival kapsamında, Antalya, Kemer ve Alanya gibi bölgeleri temsilen stantlar kurularak Rus halkına Türkiye'nin turistik bölgeleri tanıtılacak. Türkiye'den gelen sanatçılar tarafından mehter konseri ve halk dansları gibi etkinliklerin de düzenlenmesi beklenirken, Türk kültürünü tanıtan geleneksel sanatlar atölyelerinden, turizm, gastronomi ve spora uzanan birçok farklı dalda etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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Moskova’da Türkiye festivali heyecanı
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