Nostradamus'un 2018 kehanetleri

Fransız astrolog ve kahin Nostradamus'un kehanetleri dünya çapında oldukça bilinen bir fenomendir. Peki ünlü kahin 2018 yılı için hangi olayları öngördü dersiniz? İşte Nostradamus'un 2018 yılı için gerçekleşmesini öngördüğü kehanetlerden bazıları...