Nostradamus'un 2018 kehanetleri

Fransız astrolog ve kahin Nostradamus'un kehanetleri dünya çapında oldukça bilinen bir fenomendir. Baba Vanga'dan sonra kehanetlerinin tuttuğuna en çok inanılan Nostradamus 2018 yılı için hangi olayları öngördü dersiniz? İşte Nostradamus'un 2018 yılı için gerçekleşmesini öngördüğü kehanetlerden bazıları...
Giriş Tarihi: 10.8.2018 12:35Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 12:36
Fransız astrolog ve kahin Nostradamus'un kehanetleri dünya çapında oldukça bilinen bir fenomendir. Peki ünlü kahin 2018 yılı için hangi olayları öngördü dersiniz? İşte Nostradamus'un 2018 yılı için gerçekleşmesini öngördüğü kehanetlerden bazıları...