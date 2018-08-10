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Gizli 2 da 20 bulundu

'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, son bir haftada gizli 2 da 20 in bulunduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:11
Gizli 2 mezarda 20 ceset bulundu

Jalisco Eyaleti Başsavcısı Raul Sanchez Jimenez, yaptığı basın toplantısında, geçen hafta Guadalajara kentinde ortaya çıkarılan bir gizli da 10 cesedin (9 erkek, 1 kadın), salı günü de Tlajomulco kentindeki bir evin bahçesindeki gizli mezarda 10 cesedin bulunduğunu duyurdu.

İlk belirlemelere göre gizli mezarlardaki lerin bölgedeki çetelerinin üyelerine ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Sanchez, bulunan cesetlerle ilgili 2 soruşturmanın yürütüleceğini söyledi.

Jalisco'da, 'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.

Bölgede temmuz ayından bu yana gizli mezarlarda 40'tan fazla ceset bulundu.

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Gizli 2 mezarda 20 ceset bulundu
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