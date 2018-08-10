Son Dakika: Kanada'da silahlı saldırı: 4 ölü

Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilileri, ülkenin doğusunda yer alan New Brunswick eyaletinin Fredericton kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BÖLGE HALKINA 'EVLERİNDE KALMA' UYARISI

Yetkililer, halkı olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

Polis kaynakları olayın bir anayolda meydana geldiğini söyledi. Öte yandan bölge halkına 'evlerinde kalma' uyarısında bulunan polis bölge sakinlerini 'kapılarını kilitleme' konusunda uyardı.