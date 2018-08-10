SON DAKİKA:Trump'ın Türkiye'ye ilişkin skandal paylaşımları sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurdu.

Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SPEKÜLATİF KUR HAREKETLİLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı dalgası ile karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da darbecilerin yanında olanlar 24 Haziran'da da bambaşka yola saptılar. Suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız.

'EKONOMİ TETİKÇİLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ'

TBMM'nin savaş uçakları ile bombalanması ne ise kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Ekonomi tetikçilere teslim olmayacağız. Hiç kimsenin gözü kurda olmasın. .