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'de teknisyen uçak kaçırdı: Jetler havalandı

’nin Seattle kentinde bulunan Tacoma Havalimanı’nda bir çalışan Bombardier Q400 tipi uçağı kaçırdı. Savaş jetleri havalandı, uçak kısa süre sonra düştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 10:46

Yetkililer, bir teknisyen tarafından kaçırılan, Alaska Havayollarına bağlı Horizon Havayolu şirketine ait yolcusu olmayan uçağın, Puget Boğazı'ndaki küçük bir adada düştüğünü açıkladı.

Bombardier Q400 tipi uçağı kaçıran 29 yaşındaki teknisyenin, uçma yetkisi olmadığı bildirildi.

Pierce bölgesi emniyetinden sözcü Ed Troyer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uçağı kaçıran teknisyenin uçağı intihar amaçlı kaçırdığını ve terörle bağlantısı olmadığını söyledi.

Ketron Adası'nda düşen uçağın kazadan önce havada manevralar yaptığı ve askeri uçaklar tarafından takip edildiği video görüntülerine yansıdı.

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ABD'de teknisyen uçak kaçırdı: Jetler havalandı
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