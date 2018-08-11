Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ya taziye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşerek depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 17:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye!

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'da depremde hayatlarını kaybedenler için taziyede bulundu.

Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşı Widodo'ya, Lombok Adası'nda son iki hafta içinde arka arkaya yaşanan deprem felaketlerindeki can kayıplarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Endonezya halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı süreçte dost ve kardeş Endonezya'nın yanında olduklarını vurguladı.

ERDOĞAN İHTİYAÇ DUYULAN HER TÜRLÜ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gerek Lombok Adası'nda devam eden kurtarma çalışmaları gerekse afetzedelerin yaralarının sarılması için ihtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, görüşme vesilesiyle ikili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını da teyit ettiler.

387'ye yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin 387'ye çıktığını belirtti.

Endonezya'da deprem!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya'ya taziye!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN